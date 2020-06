E’ caduta stamani in un burrone nei pressi della villa comunale di Vittoria, ma è stata ritrovata solo poco le 14. Una donna è stata slavata dalle forze dell’ordine dopo essere scivolata nella vallata sottostante la villa comunale di Vittoria. Non è chiaro se sia franato il terreno sotto di lei o se la donna sia scivolata perchè si è sporta troppo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile “Caruano” e l’elisoccorso che per ore hanno cercato di trovare le sue tracce lungo i costoni che cinturano la parte posteriore della Villa Comunale di Vittoria. E’ stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale.