Dialoghi di jazz, tra un sorso di vino e il fascino della chiesa San Bartolomeo di Ragusa Ibla. Riprende l’attività dell’associazione San Bartolomeo 1696 con una prima speciale, dal sapore ancora più importante dopo la pandemia. Giovedì 25 giugno, alle ore 21.00, una serata dedicata alla musica e al vino con una jazz session accompagnata da una degustazione dei vini della cantina Valle dell’Acate. Sarà un viaggio emozionale tra note di musica e di gusto: protagonisti di questo dialogo dell’anima tre musicisti, Rino Cirinnà al sassofono, Osvaldo Corsaro al piano e Nello Toscano al contrabbasso, e tre vini, il Bellifolli Grillo & Chardonnay, il Bellifolli Nero d’avola, il Bellifolli Insolia, presentati da Giovanni Carbone.

Un ritorno alla normalità che ha in bocca il sapore tutto siciliano di una delle cantine più note dell’isola e alle orecchie le musicalità del famoso ensemble: San Bartolomeo Sistemi culturali apre al pubblico le sue porte e svela la sua bellezza, frutto dell’impegno dell’Associazione San Bartolomeo 1696. Nata con l’intento di valorizzare i luoghi iblei, generare cultura e avviare un modello di sviluppo attraverso un processo di rigenerazione urbana, culturale e sociale, l’Associazione è partita proprio dal riuso della chiesa di San Bartolomeo, luogo senza tempo fra Ragusa Ibla e la vallata Santa Domenica. Adesso il ritorno alle attività, anche se l’impegno dell’associazione non si è mai fermato neanche durante il lockdown, con un evento elegante e dedicato alla terra iblea. La partecipazione è riservata ai soci. E’ aperta la campagna tesseramento solo online su www.sanbartolomeo1696.it. Per info: 371 4226842.