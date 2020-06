Un incidente sstradale è avvenuto stamani poco prima delle ore 11 sulla strada provinciale n. 63 Marina di Ragusa-Donnalucata con un’auto, Ford Fiesta, guidata un cittadino tunisino di 21 anni, residnete a Santa Croce Camerina, che è finita fuori strada nelle vicinanze della riserva della foce del fiume Irminio.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Provinciale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’automibilista, in fase di sorpasso nel tentativo di fare rientro nella carreggiata di competenza, ha perso il controllo del mezzo che è finito nella campagna circostante dove insiste proprio la foce del fiume Irminio.

L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasferito in autoambulanza nell’ospedale di Modica.