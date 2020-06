Da lunedì 29 giugno, tornano i controlli tramite autovelox.

“ Nell’ambito della prevenzione e dei controlli in materia di sicurezza stradale – spiega l’assessore- da lunedì verranno riposizionati gli autovelox del comando dei VV.UU che avranno il compito di presidiare il territorio dagli eccessi di velocità nei quali, purtroppo, alcuni automobilisti si lasciano andare. Gli autovelox saranno posizionati, in due turni quotidiani, su via San Biagio ex ss 115, su via Leonardo Sciascia, su via Bufalino, via Biscari e via Piave. E’ giusto che la gente sappia – continua Di Trapani – che la finalità principale ed unica degli autovelox, non è quella di sanzionare i trasgressori, ma quella di non avere trasgressori o almeno, di ridurli al minimo”.