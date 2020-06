Alessandro Guarino, agronomo, 39 anni, è il nuovo presidente del Rotary Club Scicli. La cerimonia del passaggio del collare e del distintivo è avvenuta ieri sera, in modo sobrio e nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, presso il locale Acqua Marina di Donnalucata. Guarino subentra ad Armando Fiorilla che nel corso del suoi intervento, da presidente uscente, ha illustrato l’attività del service sciclitano nato appena un anno fa. Tante le iniziative svolte nel corso dell’anno rotariano 2019/20, iniziato con una massiccia campagna di sensibilizzazione per l’eradicazione della Poliomielite e culminata con un evento straordinario: una raccolta fondi che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone presso una nota pizzeria sciclitana. L’arrivo del Covid 19 ha, in qualche modo, stravolto i piani, ma il Rotary non si è fermato, anzi, ha portato avanti idee e progetti finalizzati a dare una mano concreta al sistema sanitario provinciale messo a dura prova dalla pandemia. Tra le iniziative, in questo senso, va ricordata la donazione del generatore di vapore per la sanificazione degli ambienti in favore dell’ospedale Maggiore di Modica. In occasione della cerimonia di avvicendamento della presidenza, sono stati consegnati diversi buoni spesa al sacerdote Antonio Sparacino perché possa consegnarli a chi ne ha di bisogno. “È stato un anno certamente entusiasmante – ha affermato Armando Fiorilla – grazie ad un gruppo giovane con tanta voglia di fare, sono stati raggiunti obiettivi importanti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stata l’accettazione della sovvenzione distrettuale per un progetto da realizzare in favore dell’associazione Paolo Ferro, storica realtà del territorio che dal 1990 si occupa di disabilità”. Alessandro Guarino ha confermato che la sua presidenza proseguirà nel solco tracciato dal presidente uscente. “Prevedremo – ha dichiarato – anche iniziative formative e congressuali in favore dell’agricoltura e confermiamo i progetti portati avanti nell’anno rotariano 2019/20. Grande attenzione sarà poi data alla crescita del gruppo che in un solo anno ha già dimostrato di poter essere un punto di riferimento importante per il territorio”. Alla cerimonia del “passaggio della campana” hanno partecipato anche l’assistente del Governatore uscente Filippo Castellet e l’assistente del Governatore, anno rotariano 2020/21, Giovannella Tumino.