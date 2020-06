Una tartaruga caretta caretta di grandi dimensioni è stata salvata oggi da un sub in contrada Punta Corvo a Sampieri. L’uomo ha chiamato la Polizia Locale di Scicli, i cui agenti sono intervenuti sul posto chiedendo l’intervento dei volontari del Wwf, che immediatamente si sono portati nel tratto di scogliera tra Sampieri e Cava d’Aliga.

La tartaruga era stata infilzata da un amo e si presentava bisognosa di cure. E’ stata trasferita in un centro specializzato e dopo l’estrazione dell’amo da pesca sarà reimmessa in mare.