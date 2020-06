E’ la festa che esalta il senso di identità e l’appartenenza della città di Comiso. Anche queste celebrazioni religiose, però, come tutte le altre tenutesi nel periodo dell’emergenza pandemica, saranno caratterizzate dal rispetto delle prescrizioni antiCovid, quindi non ci sarà alcuna processione con il simulacro per le vie cittadine. I solenni festeggiamenti in onore del patrono di Comiso, San Biagio, prendono il via da domani e si svolgeranno nella chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle. Da martedì 30 giugno e per tutto il mese di luglio alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio, alle 19 la celebrazione eucaristica. In particolare, le sante messe nei giorni 30 giugno, 8, 9, 10, 11, 12 e 19 luglio saranno trasmesse in diretta Facebook nelle pagine ufficiali della parrocchia: Chiesa Madre – Parrocchia Santa Maria delle Stelle e Festa San Biagio – Patrono di Comiso – Rg. Il rettore di San Biagio, il sacerdote Innocenzo Mascali, chiarisce che eventuali e tradizionali “Voti” potranno essere adempiuti partecipando di presenza alle celebrazioni eucaristiche dei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 presso la chiesa di Santa Maria delle Stelle o in altre chiese o, nel caso non sia possibile, attraverso la partecipazione via streaming, secondo quanto previsto nei punti 1, 2 e 3 del decreto del vescovo di Ragusa del 10 giugno scorso. La chiesa Madre può contenere sino a un massimo di 200 persone per ogni celebrazione. La giornata della festa è domenica 12 luglio.