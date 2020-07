Grave incidente stradale stamani sulla Modica-Sampieri, nei pressi di Cicero Punto Legno.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto ha avuto la peggio in un impatto che ha coinvolto anche altri veicoli. Non sono ancora state rese note le condizioni del motociclista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento

Foto: Repertorio