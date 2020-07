I percorsi Turistico Culturali guidati (visite guidate nel centro storico di Modica) avranno inizio oggi e per tutti i sabati e le domeniche fino al 6 settembre p.v. per un totale di 54 eventi e nelle seguenti fasce orarie: ore 10,00, ore 17.00 e ore 18,30.

I percorsi partiranno dall’Ufficio turistico (piano da basso del Palacultura) e prevedono il seguente itinerario: Duomo di San Pietro, Via Raccomandata, Duomo di San Giorgio, Castello dei Conti (solo esterno), Via Castello, Casa Natale di Salvatore Quasimodo (esterno), Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore (esterno), Via Grimaldi e Palazzo Grimaldi (esterno).

Il percorso delle ore 10.00 sarà in lingua italiana e inglese.

L’itinerario potrebbe subire modifiche nel caso in cui ci siano disabili o invalidi tra i partecipanti.

In questa fattispecie le guide seguiranno questo percorso: San Pietro, Via Grimaldi, Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore (esterno), Palazzo Grimaldi (esterno), Palazzo San Domenico (atrio comunale), Chiesa di Santa Maria di Betlemme, Corso Umberto 1 e Chiesa del Carmine.