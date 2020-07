«Ho incontrato a Palermo l’assessore Razza con cui ho discusso della situazione dei PTE della provincia.

Avendo convenuto che non è opportuno chiudere nessun PTE, si è deciso che, entro lunedì, lo stesso Assessore comunicherà quali siano le soluzioni che l’ASP potrà adottare in attesa che a settembre si concluda la formazione di medici dell’emergenza territoriali attualmente in corso al CEFPAS.»

Così il direttore dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, in seguito alle polemiche scoppiate sui PTE di Scicli, Chiaramonte e Pozzallo e la mancanza del medico sull’ambulanza.