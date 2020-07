Il cambiamento e l’immaginazione al centro di una jam session e la simpatia dei clown dottori di “Ci ridiamo su”: giovedì 30 luglio nuovo appuntamento con “Vira”, la stagione di eventi estivi a Scicli. In via Santa Maria La Nova spazio a “Variazioni d’estate”, un esperimento divertente e coraggioso, coinvolgente ed inatteso, nato dalla voglia di mettere i musicisti del territorio in contatto fra loro. Divisa in due volumi – il primo in programma questo giovedì e l’altro il 20 agosto – questa jam session parte da un input concettuale e si apre a nuove contaminazioni. Formazioni consolidate o inedite, composizioni meditate o infervorate improvvisazioni, saranno quindi gli ingredienti principali di due serate che animeranno le calde sere della città.

Tra le vie del centro storico Vira ospiterà poi i travolgenti clown dottori dell’associazione di comicoterapia Ci ridiamo sù che coinvolgeranno il pubblico con la loro simpatia e allegria con piccoli numeri di clownerie e tanto divertimento.

Tutti gli appuntamenti inizieranno dal tramonto e si prolungheranno per tutta la sera. La manifestazione Vira gode del patrocinio del Comune di Scicli e della ProLoco, ed è finanziata dalle attività ristorative e commerciali del centro storico. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, verrà garantito il distanziamento sociale. Attraverso i canali social è possibile accedere al programma completo, che accompagnerà l’estate sciclitana anche ad agosto (ogni giovedì sera), e all’elenco dei locali partner.