Otto appuntamenti, tutti nel mese di Agosto 2020, con la novità della sezione autori esordienti. Ritorna anche per questa estate “Autori & Libri – Conversando a Sampieri”, rassegna culturale organizzata dall’associazione “Donna Lidda” in collaborazione con il PataPata, fresca di logo registrato, come i loghi “Un Mare di Libri” e “Libri sotto un cielo di stelle” (che quest’anno non si terrà a Scicli non potendo garantire gli spazi anti-Covid adeguati).

Tante le novità in programma, con un cartellone carico di libri, autori e conversazioni in riva al mare.

Autori con un poderoso background di pubblicazioni, gli esordienti e poi le grandi firme del giornalismo per un programma articolato destinato ad ogni tipo di interesse ed età.

Si inizierà il 4 agosto e gli incontri si concluderanno il 29 agosto. Gli appuntamenti sono fissati per le 19.00. Accanto all’area pubblico, una libreria che è di supporto alla manifestazione con le più recenti pubblicazioni e i successi editoriali di queste ultime settimane.

Questo il programma di “Autori & Libri – Conversando a Sampieri”

Martedì 4 agosto

“Cielo, la mia musica” (Ed. Domenico Sanfilippo) di Leonardo Lodato che converserà con Mario Bonanno.

Sabato 8 agosto

“Lo splendore del niente ed altre storie” (Ed. Sellerio) di Maria Attanasio che converserà con Elisa Mandarà.

Venerdì 14 agosto

“Cose di Calcio… & Dintorni” conversazione di Maurizio Crosetti con Marco Sammito e Mario Barresi.

Martedì 18 agosto (sezione autori esordienti)

“L’amore che uccide” (Ed. Opera Incerta) di Maria Carmela Torchi che converserà con Franca Antoci.

Lunedì 20 agosto

“Quarant’anni in versi” (Ed. Kimerik) di Francesco Basile che converserà con Giovanni Criscione e Veronica Barbarino. Alla chitarra Raúl Martín Hebein

Lunedì 24 agosto (Sezione Autori Esordienti)

“Da sempre per sempre. Due amiche. Un viaggio e un segreto”

Di Sarah Donzuso che converserà con Viviana Sammito

Mercoledì 26 agosto

“Fake News” ed. Medinova di Francesco Pira che converserà con Bartolo Lorefice

Sabato 29 agosto

“Fuoco al Cielo” (Ed. La Nave di Teseo) di Viola Di Grado – Premio Campiello opera prima 2011 e finalista Premio Strega – converserà con Viviana Sammito.