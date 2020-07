Eliana Denaro aveva appena 17 anni: è lei la vittima di un tragico incidente che si è verificato questa notte a Scoglitti. Eliana era insieme al suo fidanzato in via Pescara: l’incidente è avvenuto a causa di uno scontro con un’auto, mentre i due ragazzi erano in moto.

Per lei, non c’è stato nulla da fare. Il fidanzato è ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo. Le sue condizioni sono giudicate serie.