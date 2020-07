Gravissimo incidente stradale stanotte a Scoglitti: a perdere la vita una giovane di 17 anni, Eliana Denaro. L’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino in via Pescara. Lo scontro si è verificato fra un’auto e una moto. Grave il fidanzato della ragazza, attualmente in prognosi riservata. I due si trovavano in sella allo scooter.