Salgono a 17 i casi di positivita’ al Covid-19 rilevati all’interno dell’hot spot di Pozzallo, altri 4 sono stati ripetuti perche’ il risultato lasciava spazio a dubbi e ancora non se ne conoscono gli esiti. Si tratta degli esami effettuati sui 105 migranti sbarcati dalla nave petroliera Cosmo giunta a Pozzallo il 25 giugno dopo avere prestato soccorso a un natante in difficolta’. Un primo caso era stato rilevato al momento dello sbarco, altri 10 in un primo blocco di 53 tamponi effettuati; nel secondo blocco di 51 tamponi, 6 i positivi e 4 da risultato incerto vengono in queste ore ripetuti. Ai 120 migranti in arrivo oggi da Porto Empedocle per essere destinati al centro Don Pietro del Ragusano, l’Asp procedera’ all’esame per rilevare la presenza del Covid-19 con il tampone.