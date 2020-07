Un caso di Coronavirus sintomatico è stato rilevato a Scicli nelle ultime ore. Il sindaco Enzo Giannone ha annunciato una stretta sui controlli nei luoghi della socialità, dove troppo spesso, negli ultimi giorni, si è abbassata la guardia.

L’amministrazione comunale, attraverso la Polizia Municipale, ha avviato le operazioni di perimetrazione epidemiologica per circoscrivere una possibile e pericolosa diffusione del Virus.

“Richiamo tutti i cittadini di Scicli, compresi i numerosi turisti, al rispetto delle regole fondamentali ancora oggi in vigenti, a partire dall’uso della mascherina e della distanza di almeno un metro dalle persone -dice il sindaco Giannone-. Non possiamo consentire il rischio di una ripresa del contagio a fronte di tutti i sacrifici e gli sforzi che abbiamo fatto nei mesi scorsi”.