Già sulle principali piattaforme streaming il singolo d’esordio di Giuseppe Mezzasalma di Comiso. Una canzone d’amore che è un inno alla vita. Ieri sera la presentazione di “Appesi al Cuore” al chiosco della villa di Comiso.

“‘Appesi Al Cuore‘ -spiega Giuseppe Mezzasalma- nasce da un’ esigenza interiore di ringraziare la vita per tutti i doni ricevuti. Sentivo il bisogno di mostrare la mia arte e di far sentire la mia voce, quasi come un riscatto, con un brano nel quale mi sono messo completamente a nudo. Ho scritto le mie emozioni in un lungo messaggio dal quale è nato il testo.“

“Appesi al cuore” è un singolo scritto da Giuseppe ed Emanuele Senia, arrangiato e distribuito dalla Produzioni Estrus Music. A cantarlo Giuseppe Mezzasalma.

“Gli autori continua Mezzasalma- sono giovanissimi ma sono stati molto maturi nella scrittura e hanno rispettato il messaggio che volevo venisse fuori da questo brano. ‘Appesi Al Cuore‘ , infatti, rappresenta per me un tuffo nel passato -dice Giuseppe- ma con occhi verso il presente e la quotidianità, il valore e il saper apprezzare le piccole cose. In esso sono racchiusi gioie, dolori, amori e sogni di un passato che non può più tornare ma allo stesso tempo la speranza, i sogni e la gioia di un presente che vale la pena vivere.”

Un percorso musicale che vede Giuseppe Mezzasalma esordire nel luglio del 2005 in un festival locale presso la villa comunale di Comiso. Il canto diventa per l’interprete di “Appesi al Cuore” una vera e propria necessità, ne trae forza, determinazione e coraggio. Un percorso musicale che spazia dal pop, al soul alla black music. Nel 2013 Mezzasalma ha iniziato a seguire i corsi Estill Voice Kraft con la maestra Lina Pluchino ancora oggi vocal coach di Giuseppe Mezzasalma.

Il brano “Appesi al Cuore” è uscito oggi 7 Agosto su tutti i digital stores (YouTube, Apple Music, Spotify) ma già ieri sera, subito dopo la mezzanotte, Giuseppe Mezzasalma ha voluto condividere l’uscita del singolo con la sua amata città, con la famiglia e gli affetti più cari cantando il singolo dal vivo presso il chiosco della villa comunale di Comiso.

“Ho scelto di cantare per la prima volta ‘Appesi al Cuore’ ‘Al Solito Posto’, il chiosco della villa che è di Milena Mallia. Proprio Milena, infatti, da due anni -dice Giuseppe Mezzasalma- mi dà la possibilità di far sentire la mia arte tramite serate di intrattenimento musicale. Ed è proprio da qui, da dove tutto è nato, che voglio che questo mio nuovo percorso musicale abbia inizio.”