Il video è da ieri online e sta già destando tanta curiosità: protagonisti sono Ciccio Cafiso, un attore amatoriale ragusano, salito alla ribalta nei mesi scorsi, per una serie di video comici durante il periodo del lockdown, e la figlia Morena. A bordo di un’antica Renault 4, auto in voga negli anni 70-80, i due arrivano nel piazzale de “Le Masserie” di Ragusa.

Una gag comica, uno sketch dal sapore familiare, surreale e divertente. Con esso si dà avvio a un nuovo servizio di Mister Lavaggio Ragusa: “Abbiamo voluto regalare un piccolo momento di ilarità – spiega Rosario Criscione, che ne ha curato la realizzazione – presentando il nuovo servizio di lavaggio auto direttamente all’interno del Centro Commerciale Le Masserie di Ragusa.”

Continua Rosario: “Grazie alla disponibilità della direzione del Centro Commerciale, per due pomeriggi la settimana, (lunedì e giovedì), Mister Lavaggio laverà le auto nel parcheggio coperto del centro commerciale. Volevamo festeggiare questo nuovo servizio in modo divertente ed è nata così l’idea dello sketch comico. Voglio personalmente ringraziare non solo gli attori per la loro disponibilità, ma anche il videomaker Enrico Bracchitta, che ha permesso la realizzazione del video in maniera professionale”.

In questi mesi Mister Lavaggio ha portato a Ragusa un nuovo servizio, che sta risolvendo i problemi di tante persone che non trovano il tempo per portare l’auto dal classico lavaggista. Mister Lavaggio lava l’auto direttamente a casa o sul luogo di lavoro. “Per questo, abbiamo avuto l’idea di portare questo servizio anche al Centro Commerciale Le Masserie – conclude Rosario Criscione – dove moltissimi cittadini si recano per gli acquisti. Da oggi si potrà lavare l’auto, sanificarla, ripristinare i sedili e nel frattempo rilassarsi al Centro Commerciale”.

PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI