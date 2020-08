La Commissione straordinaria con un’apposita ordinanza ha disposto il divieto di rimanere in spiaggia dalle 21 alle 6. Il provvedimento è stato adottato per scongiurare gli assembramenti di persone soprattutto in occasione della imminente notte di San Lorenzo e della notte di ferragosto. Adempiendo ad una specifica disposizione della Prefettura di Ragusa, tutti i comuni della fascia costiera hanno l’obbligo di adottare le precauzioni necessarie per impedire la propagazione del Covid.

L’attività ammessa sarà, durante tale orario, la pesca libera perché individuale. Le pattuglie della polizia municipale vigileranno sul rispetto dell’ordinanza.

Si ricorda alla cittadinanza di attenersi al rispetto delle misure anti-covid