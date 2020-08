Parte con uno straordinario successo l’Estate Chiaramontana 2002 ancora una volta promossa ed organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sebastiano Gurrieri, con la direzione artistica del maestro Mario Incudine e con il coordinamento di Costanza DiQuattro.

Primo appuntamento si è svolto giovedì sera in piazza Duomo con due dei personaggi siciliani più amati dal pubblico, il giornalista e conduttore Salvo La Rosa e l’attore Enrico Guarneri. Nuovamente insieme per uno show esilarante e pieno di sfumature che è molto piaciuto agli spettatori sistemati in una platea che ha rispettato le norme anticovid.

Roberto Ciufoli, Ernesto Maria Ponte, Marco Zurzolo, Emanuela Sgarlata, i Baciamolemani, solo sono alcuni dei protagonisti della stagione estiva che svilupperà fino alla fine di settembre offrendo variegati appuntamenti tra musica, teatro, cinema, incontri e iniziative dedicati ai più giovani.