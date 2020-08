Altri 20 migranti sono riusciti a scappare dall’hotspot di Pozzallo e tra i fuggitivi ce ne sono due positivi al Covid 19. E’accaduto poco prima delle 20 e la notizia e’ stata poi confermata in serata da fonti ufficiali. La situazione preoccupa e il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna dopo le 21 ha diramato una nota sostenendo che ne siano fuggiti 15 e che due siano stati ricondotti al centro da agenti della polizia locale.

“Non e’ compito del sindaco entrare nel merito dell’organizzazione e della sicurezza della struttura – dice Ammatuna riferendosi all’hotspot – E’ pero’ compito del sindaco chiedere maggiore tranquillita’ per i propri cittadini. Ecco perche’ la citta’ chiede maggiore sicurezza per impedire la fuga di una tipologia di immigrati, gran parte tunisina, che ha il solo unico fine di fuggire e non rispettare le leggi del Paese che li ha accolti, forse anche perche’ esasperati da continue quarantene a cui sono sottoposti”.

Per il sindaco di Pozzallo “bisogna rispettare i diritti e la dignita’ di chi si accoglie, ma bisogna anche avere la certezza che chi delinque deve essere punito in modo esemplare”. Il primo cittadino conclude dicendo: “Il prefetto di Ragusa, che ha seguito costantemente l’intera vicenda e per questo va ringraziata, rimane come sempre il punto di riferimento fondamentale con cui la citta’ dovra’ interloquire nei prossimi giorni per affrontare la questione hot spot”.