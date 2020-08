In relazione all’aumento dei casi di Coronavirus in Sicilia, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha sospeso con un’ordinanza tutte le manifestazioni o iniziative aperte al pubblico che si svolgono all’apertro o in strutture al chiuso gia’ programmate su tutto il territorio comunale.

L’ordinanza è stata emanata per motivi precauzionali sino al termine dei consequenziali controlli clinici sulla cerchia di amici e familiari dei due giovani risultati positivi al COVID-19.