Si votera’ il 22 e 23 novembre a Vittoria, nel Ragusano, e a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento.

Questa la decisione del governo regionale. L’annuncio in una nota della Regione: “Le due amministrazioni locali erano state sciolte, per infiltrazioni mafiose, dal Consiglio dei ministri nel 2018, per cui le nuove elezioni devono avvenire in turno straordinario riservato solo a loro. L’eventuale turno di ballottaggio, per il solo Comune di Vittoria, e’ fissato per il 6 e 7 dicembre. Nei giorni scorsi, la giunta regionale aveva gia’ scelto le date del 4 e 5 ottobre (ballottaggio 18 e 19) per il turno ordinario che coinvolge altri 61 Comuni dell’isola”.