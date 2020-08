Scommettere sulla moda: per ripartire dopo il lockdown. È stato inaugurato a Comiso l’atelier Petit, marchio esclusivo per l’abbigliamento fashion e total look per bambini da zero a 14 anni. A tagliare il nastro inaugurale, poco prima di ferragosto, è stata la sindaco Maria Rita Schembari, insieme alle due titolari del negozio, Marisa e Gisella Mezzasalma. Il sacerdote don Tonino Puglisi ha benedetto i locali. Il nuovo negozio, chic e ricercato, si trova in corso Ho Chi Min 73/a.

Dopo l’isolamento e la paura, il segnale importante di una ripartenza. Per Marisa e Gisella Mezzasalma, gemelle comisane, una scommessa importante, nata da una grande passione. E dalla voglia di regalare il “bello” per i momenti importanti nella vita di una famiglia.

“Fin da piccole – raccontano – abbiamo vissuto all’interno di una famiglia dedita al commercio. Mamma gestiva un negozio di abbigliamento e noi ci ritrovavamo spesso, nei pomeriggi, con lei dietro il bancone, o accanto ai clienti. Papà operava nel settore della jeanseria. Spesso ci portava con se quando si recava a Milano o a Verona dai fornitori. Quest’esperienza è stata interrotta da un brutto incidente stradale che ha cambiato la vita dei nostri genitori. Abbiamo continuato ad operare nel mondo del commercio, ma coltivando per anni una passione che sentivamo crescere dentro: quella della moda per bambini”.

“Tre anni fa è nata Giulia, la mia prima figlia – aggiunge Gisella Mezzasalma – per il battesimo ed il suo primo compleanno volevamo un vestito elegante. Avevo già conosciuto le collezioni Petit, ma in provincia di Ragusa non c’era nulla. Abbiamo dovuto percorrere più di 100 chilometri per acquistare l’abitino chic che volevamo far indossare alla nostra piccola. Questo episodio ha riacceso l’antico desiderio e la voglia di regalare il “bello” ai bimbi delle nostre città. Il negozio è nato a Comiso ed è esclusivo per la zona limitrofa”.

Il negozio Petit propone abiti ricercati e da cerimonia per bambini per un’occasione importante (corredino nascita, battesimo, compleanno, comunione, cresima, damigella o paggetto). L’azienda, con sede a Bari, propone modelli esclusivi e di alta moda, con diverse soluzioni stilistiche (romantici e classici, con colori tradizionali e quelli più in voga nel mercato), ma anche accessori, cappellini e scarpe.

Tutto era pronto già all’inizio dell’anno. Il nuovo negozio avrebbe dovuto aprire i battentia marzo. “Eravamo ad un passo dal nostro grande sogno – aggiunge Gisella – Non credevamo ai nostri occhi quando, a pochi giorni dall’inaugurazione, abbiamo dovuto riporre il sogno nel cassetto e rimandare tutto. In piena estate ci siamo rese conto che non potevamo più aspettare. Così, abbiamo deciso di inaugurare: un segnale di ripartenza”.

“Siamo orgogliose di questa apertura – conclude Marisa – è il primo negozio del genere nella nostra zona. Vedere gli sguardi felici dei genitori di fronte ai nostri modelli esclusivi, vedere la bellezza incorniciare i volti splendidi dei bambini regala una gioia senza fine”.