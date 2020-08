Nonostante le celebrazioni, quest’anno, abbiano assunto un taglio molto particolare, a causa dell’emergenza pandemica, i festeggiamenti in onore del patrono San Bartolomeo apostolo a Giarratana riescono sempre a richiamare in maniera straordinaria fedeli e devoti. E’ già accaduto in occasione dell’avvio della festa, domenica scorsa, quando il simulacro è stato traslato sulla navata centrale, accadrà anche a partire da domani, venerdì 21 agosto, con il triduo di preparazione alla giornata del 24 agosto. Il triduo, in particolare, sarà predicato da don Giuseppe Antoci, parroco di Monterosso Almo, e sarà sviluppato sul tema “San Bartolomeo, una vita donata per Cristo”. In particolare, domani, in chiesa Madre, alle 18,30 ci sarà la recita del Santo Rosario e le litanie a San Bartolomeo apostolo, quindi alle 19 la celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutti coloro che portano il nome del santo patrono. Alle 21, poi, sempre in chiesa Madre, la Via Crucis dei martiri. Sabato 22 agosto, invece, sarà celebrata la XXXII giornata del Giarratanese nel mondo. In particolare, alle 18,30 è prevista la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo, alle 19 la celebrazione eucaristica in chiesa Madre. Alle 22, poi, un momento ricreativo con il concerto dei “Sicily Sax quartet”, a cura dell’amministrazione comunale di Giarratana, in programma all’incrocio tra corso XX Settembre e corso Umberto. Domenica 23 agosto, invece, è la giornata della vigilia della festa. La Chiesa cattolica concede l’indulgenza plenaria applicabile per sé o per le anime dei defunti alle solite condizioni al fedele che, dal tramonto del 23 alla mezzanotte del 24 agosto, nella solennità di San Bartolomeo apostolo, visita la chiesa Madre. Queste, invece, le funzioni previste nel corso della giornata: alle 18 la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo apostolo, alle 18,30 i primi Vespri della solennità di San Bartolomeo apostolo, alle 19 la solenne celebrazione eucaristica in chiesa Madre a conclusione del triduo. Dalle 23 alle 6, quindi, ci sarà l’esposizione del Santissimo sacramento e l’adorazione personale notturna. Un altro momento ricreativo, sempre domenica, è in programma alle 21,30 in piazza Vittorio Veneto con gli “Inoxidabili” in concerto. Secondo le disposizioni emanate dai decreti antiCovid-19, i posti a sedere in chiesa Madre sono 163. I fedeli e i devoti sono pregati di munirsi di mascherina.