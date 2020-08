Due mezzi navali, uno della Guardia di finanza con 28 persone a bordo e l’altro della Guardia costiera con 38, hanno trasferito 66 migranti da Lampedusa. I migranti di varie nazionalita’ sono risultati gia’ negativi al tampone Covid 19 e una volta arrivati im banchina a Pozzallo, sono stati trasferiti in pullman a contrada Cifali, per effettuare comunque la quarantena. In nottata invece e’ stato effettuato un ‘medevac’, una evacuazione medica di emergenza, dalla nave quarantena Aurelia partita da Trapani e diretta ad Augusta. E’ stata trasferita una donna in stato di gravidanza che aveva biapgno urgente di cure.