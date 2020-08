I tamponi sui familiari della giovane di Monterosso Almo rientrata da una vacanza a Malta e risultata positiva sono tutti negativi. Il paesino montano del Ragusano tira cosi’ un sospiro di sollievo perche’ la ragazza, figlia di un dipendente comunale, aveva costretto il sindaco Salvatore Pagano a chiudere in via precauzionale il Municipio. Ora che la situazione e’ tornata alla normalita’ e che gli uffici del Municipio sono stati tutti sanificati, il sindaco annuncia che lunedi’ si riapriranno tutti i servizi. “Avevo adottato la scelta di chiudere il Municipio – spiega il sidnaco – per tutelare i dipendenti comunali, che al momento possono lavorare in smart working e le loro famiglie, ma ora che i familiari della giovane rientrata da Malta sono negativi, gli uffici riapririanno lunedi’”