Sono 48 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Il dato e’ contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’, che riporta anche una precisazione da parte della Regione Siciliana: “Dei 48 soggetti positivi al tampone, 16 sono extracomunitari” sbarcati a Pozzallo tra il 19 e il 20 agosto. I 48 nuovi positivi fanno salire a 874 il numero degli attuali contagiati nell’Isola: 53 sono ricoverati in ospedale, di cui otto in terapia intensiva. I casi totali registrati finora nelle nove province siciliane sono 3.967, mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2.220.

Dei nuovi 48 positivi, 16 sono migranti. Nel dettaglio si registrano quattro nuovi casi ad Agrigento, quattro a Caltanissetta, tre a Catania, undici a Messina, 24 a Ragusa (di cui 16 migranti), 1 a Siracusa e 1 a Trapani.

Di questa “contabilità” non fanno parte i 38 migranti di Lampedusa risultati positivi al covid al primo tampone e per i quali si stanno facendo altri accertamenti.

In Italia i nuovi casi sono stati 1047 ma con soli 3 morti.