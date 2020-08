Sono 91 casi di positivi al tampone Covid 19, suddivisi nei comuni iblei in questo modo: 10 casi ad Ispica, 10 a Modica, 1 Monterosso, 8 Scicli, 9 Pozzallo, 8 Vittoria, 44 Ragusa e 1 Santa Croce.

Di questi 91 casi, 2 si trovano ricoverati in terapia intensiva al Covid hospital Maria Paterno’ Arezzo e 6 sono al reparto di malattie infettive dello stesso ospedale; 2 sono stati invece trasferiti al San Marco di Catania in terapia intensiva e uno al reparto malattie infettive dello stesso nosocomio. Gli ultimi 24 casi accertati a Ragusa citta’ hanno registrato una massiccia maggioranza di giovani tra i 16 e 19 anni. Individuati i focolai, (rientri dall’estero, Spagna, Inghilterra, Florida, Romania e Bulgaria oltre al cluster maltese; un focolaio in casa di riposo, uno che ha preso origine da una comitiva di amici a Sampieri nello Sciclitano) l’Asp, azienda sanitaria provinciale di Ragusa, continua nel processo di tracciamento dei contatti per isolare le linee di contagio.