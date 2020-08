Il Circolo velico Kaucana ha avviato la campagna adesioni, rivolta ai più giovani, in vista della prossima stagione invernale 2020-2021. “Se per il prossimo inverno non hai ancora deciso che sport farà tuo figlio – questa la comunicazione che il Cvk sta facendo girare sui social – poiché sei preoccupato dagli ambienti chiusi e per i problemi legati al distanziamento, sappi che la vela è uno sport che può essere praticato in tutta tranquillità anche nei periodi più freddi. Da settembre ritorneremo presso la base invernale del porto turistico di Marina di Ragusa”. C’è, dunque, ancora qualche settimana di tempo per i corsi estivi prima che possa essere dato il via alla stagione invernale che si svolgerà in tutta sicurezza e utilizzando la base di stanza al porto turistico di Marina di Ragusa. L’invito è rivolto a tutti i ragazzini dai sei anni in su di cui si prenderanno cura gli istruttori del Cvk che, in questo modo, stanno cercando di potenziare la pratica di questa disciplina sportiva che si annuncia tra le più gettonate alla luce di quanto accaduto nel mondo. Una disciplina dall’innegabile fascino che gli istruttori del Circolo velico Kaucana cercheranno di rendere ancora più interessante. “La stagione che sta per concludersi – sottolineano, inoltre, dal Cvk – è stata straordinaria sotto il profilo dei numeri della scuola vela. Quest’anno sono stati oltre 200 gli appassionati che hanno frequentato i corsi estivi proposti dal nostro circolo: Optimist per i più piccoli, 555Fiv per gli adulti e windsurf. Ogni giorno le piccole vele hanno animato lo specchio d’acqua antistante la sede del circolo nella frazione rivierasca di Santa Croce, garantendo il necessario distanziamento con l’adozione delle norme di sicurezza stabilite dalla Federazione italiana vela nel rispetto delle disposizioni di legge”. Informazioni sulla pagina Facebook “Circolo Velico Kaucana Asd”.