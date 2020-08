Una piccola corista del Coro Mariele Ventre di Ragusa, è stata selezionata per la finale nazionale del 63° Zecchino D’ Oro, che si terrà all’Antoniano di Bologna il 2 settembre 2020.

Si chiama Mariapaola Chiummo, di Scicli, ha 4 anni e mezzo, e da un anno è componente del coro Mariele Ventre di Ragusa, diretto da Giovanna Guastella.

La piccola Mariapaola è stata scelta in occasioni delle audizioni online, organizzate dall’ Antoniano di Bologna, superando le due fasi previste.

Grande felicità dei genitori Daniela e Mauro, per questa esperienza, ma con la giusta consapevolezza che è tutto un gioco, infatti Mariapaola si è tanto divertita a imparare i brani assegnati e registrare i video.

E’ una bimba dolcissima, sempre sorridente, ama tanto andare al mare e cantare con i suoi compagni del coro che l’adorano, e fanno il tifo per lei, speranzosi di vederla esibire, con la sua graziosa voce, alla prossima edizione dello Zecchino d’Oro, la cui direzione artistica è affidata anche quest’anno a Carlo Conti.