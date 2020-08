Sono stati davvero parecchi i fedeli che, rispettando le prescrizioni sul distanziamento sociale, in vigore con l’emergenza sanitaria, hanno partecipato, ieri sera, al primo appuntamento con il triduo in onore di San Vito martire, patrono di Chiaramonte Gulfi. Molte sedie sono state sistemate al di fuori della chiesa, nel cortile antistante il luogo di culto, e tutte sono state occupate a dimostrazione del grande affetto che la comunità chiaramontana nutre nei confronti del martire giovinetto. E’ stato don Fabio Randello, parroco della parrocchia chiesa Madre Santa Margherita di Licodia Eubea, a presiedere la celebrazione eucaristica. Subito dopo, nel piazzale San Vito, si è tenuto un incontro di preghiera, anche questo molto partecipato, animato dal Rinnovamento nello spirito diocesano. Le celebrazioni, che quest’anno saranno caratterizzate dall’assenza di processione con il simulacro per le vie del centro montano, per evitare ogni tipo di assembramento, proseguiranno oggi con la seconda giornata del triduo. Anche in questo caso, alle 19,30, sarà don Randello a presiedere la celebrazione eucaristica. A seguire, appuntamento molto atteso soprattutto dai confrati, si terrà la presentazione dello statuto della confraternita di San Vito, revisionato e approvato dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, il 6 marzo di quest’anno. Domani, sabato, terza giornata del triduo, in occasione del martirio di San Giovanni Battista, ci sarà alle 9 la santa messa nella chiesa di San Vito e alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta sempre da don Fabio Randello. Il giorno della festa del patrono è fissato per domenica 30 agosto. I sacerdoti ricordano che l’accesso alla chiesa e la partecipazione alle celebrazioni saranno disposti come previsto dalle normative vigenti in materia del contrasto al Covid-19. Sino al 30 agosto, poi, la chiesa resterà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle 24. All’interno della chiesa è fatto obbligo ai fedeli di indossare la mascherina per tutto il tempo della celebrazione.