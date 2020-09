Una festa diversa da quella degli anni scorsi. Ma non per questo meno intensa spiritualmente. Anzi, se possibile, una occasione da sfruttare per cercare di attuare al meglio il messaggio che quest’anno la parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes a San Giacomo – Bellocozzo, territorio di Ragusa, intende lanciare. “Il tema dell’edizione 2020 – spiega il parroco, il sacerdote Santo Vitale – è legato ai tessitori di fraternità. Tutti siamo chiamati a costruire relazioni fraterne. Durante il programma delle celebrazioni, che partiranno da oggi, venerdì 4, e proseguiranno sino a domenica 20 settembre, diversi sacerdoti spezzeranno la Parola di Dio per noi e ci accompagneranno in questo percorso per crescere insieme accompagnati da Maria, la Madre di Gesù e nostra”. Si comincia oggi, dunque, alle 18,30, con la recita del Rosario mentre alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica animata da una delle comunità del territorio, quella della Madonna delle Grazie di contrada Barco. La santa messa sarà presieduta da don Giorgio Cicciarella. Domani, sabato 5 settembre, alle 18,30 il Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica con un’altra delle comunità di questo territorio degli Iblei, quella di Cristo Risorto di contrada Montesano. A presiedere sarà don Nello Garofalo. Domenica 6 settembre, la celebrazione eucaristica delle 10,30 sarà presieduta da uno dei figli della comunità di San Giacomo, il sacerdote Gino Scrofani, mentre alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario. La celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta. Lunedì, quindi, i festeggiamenti proseguiranno con la recita del Rosario alle 18,30 e con la santa messa delle 19 che sarà presieduta dal sacerdote Riccardo Bocchieri, parroco della chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa. Quest’anno non ci sarà la tradizionale processione con il simulacro per le vie della frazione.