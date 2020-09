Sul sito e nella pagina Facebook dell’Azienda sanitaria di Ragusa sono state pubblicate le informazioni per il personale scolastico che vorrà effettuare il test rapido.

Lo screening è stato organizzato in vista della riapertura delle scuole e rientra tra le numerose iniziative che l’Assessorato regionale della salute sta portando avanti per prevenire nuovi contagi.

Il servizio è organizzato nei tre Distretti Sanitari dell’Azienda, per facilitarne l’esecuzione e, precisamente, con la seguente programmazione:

Distretto di Ragusa: martedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il poliambulatorio di via A. Licitra;

Santa Croce Camerina: lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 11:00, presso il poliambulatorio di via G. Di Vittorio;

Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo: martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 11:00 presso i poliambulatori di riferimento;

Distretto di Vittoria (Vittoria, Comiso, Acate)

Vittoria: lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il poliambulatorio sito in via G. Cascino 26/A;

Comiso: martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il PTA dell’ospedale “R. Margherita”;

Acate: martedì dalle ore 9:00 alle ore 12, presso il poliambulatorio di via Veneto;

Distretto di Modica (Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo)

Modica: martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, presso il poliambulatorio di via Vittorio Veneto (secondo piano;

Scicli: martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, presso il PTA dell’ospedale “Busacca”;

Pozzallo: martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, presso il poliambulatorio di via Orione;

Ispica: martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, presso il poliambulatorio di via Sardegna.

Si precisa che il personale scolastico interessato a essere sottoposto al testo, in ragione della non adesione del proprio medico di medicina generale o della mancanza di quest’ultimo in quanto residente in territorio di pertinenza di altra azienda, dovrà presentarsi nella sede di riferimento munito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, scaricabile sul sito Asp, debitamente compilata e sottoscritta, ivi accludendo copia fotostatica di un valido documento di identità.