Ancora magia, ancora eccellenza, ancora Teatro Donnafugata. Il 19 settembre, alle ore 21.00, una serata evento con un’unica tappa, per la provincia ragusana, del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Sarà il meraviglioso Castello di Donnafugata immerso nella campagna iblea a ospitare l’appuntamento fortemente voluto dalle sorelle Vicky e Costanza DiQuattro, direttrici artistiche del Teatro Donnafugata in collaborazione con il Comune di Ragusa.

“Donnafugata Opera Concert”, il titolo della serata che vedrà assoluti protagonisti gli artisti del Coro Lirico Siciliano diretti dal maestro Francesco Costa pronti a spaziare lungo un vasto repertorio che va dall’opera all’operetta, alla canzone italiana. La Traviata, Rigoletto, Tosca, Cavalleria Rusticana, Carmen, Barbiere di Siviglia: il gran galà lirico dall’opera, all’operetta alla canzone farà vibrare l’atmosfera di emozioni e pathos nella fiabesca cornice del maniero ottocentesco. Giunto alla seconda edizione, il Festival lirico dei Teatri di Pietra si è già affermato sul panorama nazionale e internazionale come proposta artistica di massimo rilievo che, grazie all’impegno delle sorelle DiQuattro, potrà adesso essere apprezzata anche dal pubblico ragusano e dai tanti turisti presenti ancora nella zona per le vacanze estive. “Siamo orgogliose di potere annunciare questo nuovo appuntamento con la grande musica – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – È un onore per noi aver contribuito a fare in modo che una data del Festival lirico dei Teatri di Pietra, che sta avendo uno straordinario successo di pubblico e di critica, potesse essere inserita al Castello di Donnafugata, location di prestigio che accoglierà gli artisti del Coro Lirico Siciliano”.

Ragusa avanza a testa alta tra i luoghi più attivi e propositivi dello scenario culturale siciliano. Innarrestabile l’impegno e la tenacia delle direttrici artistiche DiQuattro, reduci dall’eccezionale successo dello spettacolo Invisibili – Memorie notturne del Val di Noto, una produzione Teatro Donnafugata, e prima ancora del festival itinerante DonnafugataStreet a Ragusa Ibla con Mario Incudine. Per loro una passione prima ancora che un impegno da operatrici culturali, con l’obiettivo di fare cultura di qualità, avvicinare il teatro alla gente, proporre novità e allargare gli orizzonti artistici provinciali.

Durante la serata saranno rispettate tutte le disposizioni anticovid. È obbligatoria la prenotazione a causa dei posti limitati. Per info: 334 220 8186 – [email protected] Prevendita online sul sito sito www.teatrodonnafugata.it. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l’Arena e della Confederazione Italiana Archeologi.