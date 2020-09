Oggi è la festa solenne della Madonna delle Grazie a Comiso. La comunità dei devoti partecipa alle iniziative promosse in seno alla parrocchia tenendo conto delle prescrizioni anticontagio. Oggi si sarebbe dovuta tenere, come da tradizione, la processione con il venerato simulacro per le vie della città. Ma l’emergenza sanitaria, a cui hanno fatto seguito le disposizioni della Diocesi di Ragusa, impedisce che si tengano iniziative del genere per scongiurare qualsivoglia occasione di assembramento. Ciò non toglie che ieri sera, subito dopo la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie, si sia svolta, con un numero di presenze già prefissato, il rito della svelata del venerato simulacro, come sempre molto intenso spiritualmente ed emozionante per tutti coloro che erano presenti. Subito dopo, è stato il sacerdote Giuseppe Russelli, parroco del Preziosissimo sangue a Ragusa, a presiedere la celebrazione eucaristica animata dalla corale parrocchiale. Oggi, dopo le sante messe presiedute, in mattinata, rispettivamente dai sacerdoti Giovanni Bruno Battaglia, celebrata alla memoria di don Francesco Lo Monaco, primo parroco della parrocchia delle Grazie, e Graziano Martorana, in questo caso la celebrazione si è tenuta in memoria di mons. Rosario Sgarioto, secondo parroco alla Grazie, si terrà, alle 20, la solenne celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, e animata dalla corale parrocchiale. Un momento particolarmente atteso da tutti i fedeli che avranno così modo di ascoltare la predicazione da parte del proprio pastore. Da domani, invece, alla parrocchia Madonna delle Grazie di Comiso, prenderà il via l’Ottavario che si concluderà domenica prossima, 13 settembre. Ogni giorno alle 18,30 si tiene la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica, eccezion fatta per la giornata di martedì 8 settembre quando una delegazione della comunità locale parteciperà all’ordinazione presbiterale del diacono Vincenzo Guastella in programma nella chiesa Cattedrale di Ragusa.