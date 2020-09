Sono 77 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.783 tamponi eseguiti, su un totale di 385.131 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale di persone attualmente positive in Sicilia sale a 1.527, mentre anche oggi non sono stati registrati decessi, quarto giorno consecutivo senza vittime. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 4.926. Le persone al momento ricoverate con sintomi, in regione, sono 105, di cui 15 in terapia intensiva, mentre sono 1.407 le persone in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.110. Dei nuovi casi, 14 sono nella provincia di Catania, 10 a Trapani, 17 a Palermo, 15 a Messina, 2 a Siracusa, 6 a Ragusa, 4 a Enna, 7 ad Agrigento e 2 a Caltanissetta.