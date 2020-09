Si terrà da venerdì 18 a domenica 20 settembre a Scicli, la masterclass “Voci Vicine” condotta da Lucina Lanzara. Il laboratorio di canto si rivolge ai professionisti e agli amatori del canto.

In attesa dell’imminente pubblicazione del libro “Il tuo canto libera”, sempre a cura della cantautrice siciliana, il laboratorio ne mette in pratica i contenuti.

“Sono entusiasta –dichiara l’artista- di condividere questa breve ma intensa esperienza con coloro che vorranno mettersi in gioco e aprirsi al potere liberatorio delle emozioni sul canto. Sulle orme del metodo dell’Actor Studio di Broadway, insegnerò a coltivare la capacità di trasmettere le emozioni durante una performance”. Tecnica vocale, interpretazione, comportamento scenico e gestione delle emozioni saranno gli argomenti trattati.

Il laboratorio prevede nella serata del 19 settembre una performance aperta al pubblico nel giardino di Casa delle Fate, luogo dell’anima che ospiterà l’evento.

Unica nel suo genere, la masterclass è a numero chiuso e contempla un minimo di 12 ed un massimo di 24 partecipanti. Al termine della stessa sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il tutto si svolgerà nel rispetto rigoroso delle norme anti-covid vigenti.

Per informazioni ulteriori è possibile consultare la pagina web https://www.lucinalanzara.it/il-tuo-canto-libera-laboratorio-a-casa-delle-fate-scicli/ o chiamare ai numeri +39 0932 931653 – 3913157351