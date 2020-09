Pioggia nuova, problema vecchio. Un temporale di pochi minuti e saltano i tombini. Siamo al solito incrocio tra via Archimede e viale dei Platani, dove avviene da anni un allagamento sistematico della parte bassa della stessa via Archimede, nei pressi della chiesa Sacra Famiglia per intenderci. Non si trova una via d’uscita a questa situazione che non fa onore alla città. Possibile che non si riesca a trovare una soluzione a questo problema?