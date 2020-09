Una partecipata serata comunitaria ha concluso ufficialmente, domenica scorsa, i solenni festeggiamenti in onore alla Madonna delle Grazie a Comiso che avevano preso il via sabato 29 agosto. Sono state celebrazioni diverse dal solito soprattutto perché, quest’anno, a causa dell’emergenza pandemica, al fine di evitare assembramenti, non è stato possibile svolgere la tradizionale cena gastronomica e, soprattutto, non si è potuta tenere l’attesa processione con il simulacro per le vie della città. Ad ogni modo, devoti e fedeli hanno potuto onorare comunque la Vergine partecipando ai vari appuntamenti religiosi che hanno caratterizzato questo periodo di festa. Domenica scorsa la solenne celebrazione eucaristica vespertina, presieduta dal parroco, il sacerdote Ettore Todaro, e animata dalla corale parrocchiale, ha concluso il periodo dell’Ottavario dopo che la festa solenne era stata celebrata il 6 settembre scorso con la presenza del vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta. Sono state, insomma, giornate ricche di significato sul piano spirituale e che hanno cementato ancora di più l’affetto tra i fedeli e la Madonna delle Grazie. Il periodo dell’Ottavario è stato tutto scadenzato dalla recita del Rosario e dalla santa messa serale. Il parroco ha ringraziato tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita della festa. Oggi, intanto, non ci sarà la santa messa in parrocchia perché in occasione dei 25 anni di ordinazione sacerdotale del sacerdote Francesco Ottone, la comunità casmenea celebrerà l’Eucaristia presso la parrocchia San Pio X a Ragusa a partire dalle 20.