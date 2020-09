Sono 90 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tre i morti: uno a Palermo, uno a Catania e uno in provincia di Siracusa. Attualmente ci sono 1.988 positivi di cui 171 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 155 in regime di ricovero ordinario, 1.817 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.473 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 5809 che portano il totale a oltre 412972. Salgono a 295 i morti di persone positive al Covid19 dall’inizio dell’epidemia. Sul fronte della distribuzione territoriale Catania 35 nuovi positivi, Palermo 33, 7 i positivi nell’Ennese, 5 nell’Agrigentino, 4 a Trapani e 4 a Messina e uno ciascuno nelle province di Ragusa e Caltanissetta