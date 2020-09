Il Lions Club Scicli Plaga Iblea, in collaborazione con Toys In, ha donato nei giorni scorsi alle Caritas parrocchiali di Scicli 50 kit composti da quaderni, penne e altro occorrente per la scuola, da consegnare ad altrettanti bambini che quest’anno frequenteranno le prime classi delle scuole primarie della città.

In un’ottica di sinergia tra le associazioni, si è deciso di chiedere la collaborazione della Caritas, che conosce da vicino le esigenze sociali del territorio.

I kit scuola sono stati divisi in sette comunità parrocchiali, da Scicli a Jungi, a Donnalucata, Sampieri e Cava d’Aliga, e nei prossimi giorni saranno consegnati ai giovani alunni.

“Sempre attenti ai bisogni del territorio – dice Luigi Ciavorella, presidente del L.C. Scicli Plaga Iblea – abbiamo pensato che in vista della riapertura della scuola, dopo il brutto periodo dovuto all’emergenza coronavirus che ha coinvolto tante famiglie che si sono trovate e si trovano purtroppo ancora in seria difficoltà, fosse assolutamente necessario agire. Per questo il LIONS club di Scicli si è attivato affinché nessun bambino rimanesse indietro e si accingesse ad iniziare la scuola nel modo più sereno possibile. Speriamo che con questo nostro piccolo gesto siamo riusciti a regalare un sorriso ai 50 bambini destinatari dei pacchi scuola donati dal nostro club. Un grazie va anche ai titolari di Toys In, Enza e Valentino, che hanno contribuito affinché il nostro service si sia potuto realizzare, nonché alle referenti della Caritas territoriale”.