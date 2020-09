Sono 179 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore. Di questi 21 sono ospiti della Comunita’ ‘Biagio Conte’ di Palermo e 37 sono migranti ospiti degli hotspot siciliani, fa sapere la Regione. In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati 6.329 i tamponi eseguiti, su un totale di 424.799 da inizio emergenza, si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 2.157 (+114), mentre c’e’ stato un decesso che fa salire il numero delle vittime complessive a 296. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 5.748. Le persone al momento ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 179, di cui 15 in terapia intensiva, mentre sono 1.963 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.295 (+64). Dei nuovi casi registrati, 15 sono nella provincia di Catania, 31 a Trapani, 70 a Palermo, 4 a Messina, 29 a Siracusa, 19 a Ragusa, 3 a Enna, 6 ad Agrigento e 2 in provincia di Caltanissetta.