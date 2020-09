Le nuove maglie d’allenamento sponsorizzate Fourteen (più avanti saranno presentate le nuove maglie gara) hanno fatto da cornice alla presentazione del quinto memorial Francesco Passalacqua, che si è svolta al Palaminardi di Ragusa. Domani e dopodomani in programma un doppio confronto con la Magnolia Campobasso, formazione che quest’anno si appresta per la prima volta a prendere parte al massimo campionato di basket femminile, e premiazioni finali, che quest’anno vedranno anche un ricordo alla memoria di coach Maurizio Ferrara. All’incontro con la stampa hanno preso parte il presidente Davide Passalacqua, coach Gianni Recupido e il capitano della squadra, Chiara Consolini. “Ricominciare è veramente un grande successo – ha detto Passalacqua – eravamo nell’incertezza assoluta, adesso essere qui e realizzarlo ci rende davvero felici, perché costato tanto tempo e fatica. Ho accanto due persone con le quali c’è un contratto di tre anni a testimonianza di come il nostro voglia essere un progetto nel tempo. Il memorial è un appuntamento molto sentito da parte della mia famiglia e un ricordo speciale per Maurizio Ferrara era d’obbligo: è stata una figura molto importante per noi e il suo ricordo è ancora vivo. Abbiamo una squadra nuova e siamo molto curiosi tutti di vederla all’opera”.

E proprio sulla squadra si è soffermato coach Recupido: “Lavorare con questa squadra è un immenso piacere, è chiaro che quando rientreranno Harrison e Kacerik avremo un quadro più completo ma l’atteggiamento è quello giusto e sono felice di questo. Harrison arriverà per i primi di ottobre in Italia e dovrebbe essere in grado di aggregarsi in tempi brevi alla squadra. E’ stato un infortunio serio ma era la nostra prima scelta e non sarà una distorsione alla caviglia a spingerci a privarci di lei. Per Kacerik i tempi sono un po’ più lunghi. Vedremo quando saranno entrambe in grado di darci il 100% in campo. Campobasso? Ha allestito un roster competitivo, non vorrei sbilanciarmi ma da primi sei posti sicuramente. Sono molto curioso perché questo doppio match ci farà notare quelle che sono le cose su cui poi dobbiamo concentrarci, anche perché la settimana dopo c’è un impegno importante come la Supercoppa”.

Capitan Consolini ha parlato delle compagne: “Devo dire che nonostante il cambio di diverse giocatrici la squadra mi piace molto, hanno tutte voglia di fare e di dimostrare che possono stare in una squadra come Ragusa. Si lavora bene e c’è un bel clima. Sono molto contenta. Il test contro Campobasso ci farà capire a che punto siamo e saranno due partite che serviranno molto”.

Appuntamento domani 18 settembre alle ore 19 e sabato 19 settembre alle ore 17,30. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della società.