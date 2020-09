Continua a salire la curva dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore nell’Isola si registrano 108 nuovi casi che portano gli attuali positivi a 2.390. Cinque sono ospiti della Missione speranza e carità fondata a Palermo dal missionario laico Biagio Conte. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. A crescere è anche il numero dei guariti, 65 da ieri (3.455 dall’inizio dell’emergenza), mentre le vittime raggiungono quota 300, dopo l’ultimo decesso registrano da ieri. Dei 2.390 i contagiati attuali, 224 sono ricoverati con sintomi, 15 si trovano in terapia intensiva, 2.151 in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 63 a Palermo, 13 a Catania, 3 a Messina, 12 ciascuno a Enna e a Trapani, 3 ad Agrigento e uno sia a Caltanissetta che a Ragusa.