Avendo appreso la notizia di un caso di Covid-19 in una scuola di Vittoria, il Comune, con il coordinamento dell’Azienda Sanitaria provinciale, ha già attivato i previsti protocolli di sicurezza.

Sono stati immediatamente attivati i protocolli da parte dell’istituto scolastico, sotto il controllo dell’Asp di Ragusa.

Il Comune di Vittoria ha già predisposto gli interventi di sanificazione in tutto l’istituto per consentire domani il regolare svolgimento delle attività didattiche e agevolare il rientro a scuola in totale sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico.

” Grazie all’importante coordinamento dell’Asp è possibile gestire casi come questi nella maniera più efficace e sicura.

L’ importante sinergia tra gli Enti preposti è la migliore risposta in termini di efficienza e, soprattutto, sicurezza in un periodo di straordinaria emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo” – ha commentato la Commissione straordinaria.