Sono 95, in tutto, le persone in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa per Covid-19. Oggi, sono state ricoverate altre tre persone: due provenienti da Ragusa e uno straniero. Attualmente, i ricoverati al Maria Paternò Arezzo sono 7.

Questo, il dettaglio dei casi per Comune:

Chiaramonte 1.

Comiso 2.

Ispica 2.

Modica 9.

Monterosso Almo 1.

Pozzallo 2.

Rg 45.

Santa Croce C. 7.

Scicli 6.

Vittoria 20.

Giarratana resta l’unico comune Covid free.