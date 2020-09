L’imbarcazione Carpediem Comet 36 degli armatori ragusani Sergio Todaro e Adriano Tumino ha partecipato alla Round Aeolian Race 2020, regata intorno alle isole Eolie che si è svolta dal 24 al 26 settembre scorsi. L’equipaggio in competizione nella classe Gran Crociera. La regata ha contemplato la presenza di circa 40 imbarcazioni tra cui alcune di alto livello. La contesa è stata caratterizzata da vento leggerissimo, intensità massima di 5 nodi e contrassegnata da previsioni meteo che prevedevano l’arrivo di una forte perturbazione con venti dall’intensità di 45 nodi. In realtà, però, la perturbazione ha ritardato l’entrata in scena. Dopo il segnale di partenza, al giro della boa di disimpegno, la flotta si è diretta verso il cancello dal quale successivamente le imbarcazioni hanno deciso di effettuare il giro del campo di regata in senso orario o antiorario. Vento leggerissimo per tutta la giornata del 24, intensità massima 5 nodi, ma a causa di un problema elettrico che ha compromesso l’utilizzo della strumentazione di bordo Carpediem Comet 36 è stata costretta a ritirarsi. Tanta amarezza nelle parole dell’armatore Sergio Todaro. “Abbiamo sofferto con il poco vento – dice – eravamo tra i più piccoli della flotta ma ciò nonostante abbiamo dato il massimo fino al punto critico. Il problema elettrico ci ha condizionato. Saremmo rimasti senza strumenti rischiando tanto visto la possibile perturbazione in arrivo. Forte rammarico per la scelta difficile che ho dovuto prendere anche perché fino a quel momento i sacrifici erano stati tanti, da parte di tutti. Anche se non ne ha bisogno, un applauso è da tributare a tutto l’equipaggio e al mio team manager Maurizio Timineri (che, fino a quel momento, mi ha sostituito in qualità di skipper) per aver fatto correre l’imbarcazione nonostante il poco vento”. L’equipaggio, nel suo complesso, ha fornito il proprio positivo contributo. Equipaggio con lo stesso armatore e skipper Sergio Todaro, Maurizio Timineri quale team manager, tailer e tattico, Peppe Trombatore navigatore e mainsail trimmer, Massimiliano Martorana in qualità di aiuto prodiere, Martina Messina co-mainsail trimmer mentre Angelo Sanfilippo si è preso cura della prua. L’equipaggio è composto da membri di diversi circoli velici, il Circolo velico Scirocco di Ragusa, sotto le cui insegne la barca ha disputato la competizione, il Club Nautico di Scoglitti, il Club Nautico Gela e il Club Nautico Punta Piccola di Agrigento. La partecipazione alla manifestazione è stata supportata anche moralmente da diverse realtà aziendali che hanno sposato il progetto come la Parafarmacia Kamarina, ristorante Al Pontile, Motomare srl, Birrificio Belè di Modica ed ovviamente da tutti i circoli e club di appartenenza. Adesso è il momento del debriefing e della pianificazione delle nuove attività.