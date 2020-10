“Una grande scritta sul portale allestito per gestire le prenotazioni al Bonus Sicilia, la piattaforma regionale SiciliaPei, annuncia che per problemi tecnici il Click day è rinviato a giovedì. Avevamo messo le mani avanti per tempo, avevamo avvertito, chiedendo lo stop, seguendo quasi un presentimento che ci aveva fatto intuire che sarebbe finita così. Inutile dire che il semplice rinvio di soli tre giorni non è sufficiente, ma è necessario lo stop totale al meccanismo che va rivisto completamente”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, che nelle ultime settimane più volte è intervenuto sia in Assemblea Regionale Sicilia sia con delle note al Presidente della Regione chiedendo ripetutamente lo stop al Bonus Sicilia e al Click day.

“Se ci avessero ascoltato – continua Dipasquale – decine di migliaia di imprese siciliane avrebbero potuto evitare tutta una serie di sofferenze burocratiche, dalle file che hanno intasato le sedi delle Camere di Commercio ai contatti continui con i commercialisti. Adesso si cerca di scaricare le responsabilità su un’azienda di telecomunicazioni per coprire l’atteggiamento e gli errori di un Governo regionale arrogante che dovrebbe capire da solo che una proroga di pochi giorni vuol dire solamente prolungare un’agonia. Non può bastare una schermata con un annuncio a risolvere i problemi, bisogna fermarsi e risolverli per il bene dell’intera imprenditoria siciliana”.

“Ritengo assolutamente necessario, inoltre – conclude il parlamentare dem – che il presidente Musumeci venga in Assemblea a confrontarsi con il Parlamento, per spiegarci come intenda andare avanti”.