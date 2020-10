Una scuola di teatro che torni alle origini dell’essenza del teatro stesso: palestra di vita in cui riscoprirne la natura etica e poetica, rito e non mera esposizione di sé, religione e non solo affannosa ricerca del compiacimento di una platea. A Comiso si fa teatro. Sono infatti riaperte le iscrizioni all’International Theatre Centre, la scuola internazionale di teatro per attori, registi, operatori culturali diretta dal regista Walter Manfrè.

Non l’ennesima proposta formativa teatrale, ma una scuola all’avanguardia completa e di eccellenza, con maestri di eccezione come registi e attori di fama nazionale, che contribuirà a restituire all’attore il suo ruolo originale, presenza fisica, mentale e spirituale per pensare, proporre, agire. Sarà possibile iscriversi fino al 20 ottobre, mentre il nuovo anno accademico inizierà il 4 novembre. Un aspirante attore della Sicilia che voglia ricevere una formazione di livello è spesso obbligato a trasferirsi nelle grandi città del centro o del nord. L’International Theatre Centre inverte questa tendenza: sono i maestri a incontrare gli allievi. Abbattute le rigide barriere fisiche e mentali della scuola in senso tradizionale, l’International Theatre Centre si fa luogo sempre vivo e accessibile, flessibile, dinamico e stimolante per una crescita completa dove la storia incontra la sperimentazione. La tradizione e la ricerca sono proprio i due filoni che caratterizzano le scelte e il successo professionale di Walter Manfrè, regista noto in tutto il mondo per aver diretto opere classiche e contemporanee, portate in scena da attori del calibro di Paola Borboni, Raf Vallone, Pupella Maggio, Warner Bentivegna, Nando Gazzolo, Ottavia Piccolo, Paola Pitagora, Mariano Rigillo, Giuseppe Pambieri, e spettacoli orientati alla ricerca, catalogati dalla critica come “Teatro della persona”, come “La Cena”, “Visita ai parenti”, “La Confessione”, “Il Viaggio”, “Il Vizio del Cielo”, “La Cerimonia” e “Le voci umane”. Tantissime le sue regie ospitate nei più importanti festival teatrali italiani e internazionali che lo rendono oggi uno dei registi contemporanei più accreditati e stimati. Nel 2016 la scelta di fondare la scuola di formazione a Comiso, attiva dal gennaio del 2017 e che, oggi più che mai, dopo il difficile momento legato alla pandemia, si presenta come luogo di fioritura personale e di nascita professionale.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla pagina facebook della scuola o chiamando il numero 366.7327538 o scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected] A seguito dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni da covid- 19, il numero degli ammessi è limitato per garantire la sicurezza di allievi e docenti.